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Villas à vendre en Lagyna, Grèce

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Villa 6 chambres dans Lagyna, Grèce
Villa 6 chambres
Lagyna, Grèce
Chambres 6
Surface 480 m²
A vendre Villa de 3 étages de 480 mètres carrés dans la banlieue de Thessalonique. Rez-de-ch…
$1,06M
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Villa 6 chambres dans Lagyna, Grèce
Villa 6 chambres
Lagyna, Grèce
Chambres 6
Surface 320 m²
A vendre Villa de 3 étages de 320 mètres carrés à Thessalonique. Semi-sous-sol se compose de…
$708,425
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