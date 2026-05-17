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Mountain View Chalets à vendre en Lagyna, Grèce

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Chalet 4 chambres dans Lagyna, Grèce
Chalet 4 chambres
Lagyna, Grèce
Chambres 4
Surface 525 m²
A vendre Maison de 3 étages de 525 m2 en banlieue de Thessalonique. Rez-de-chaussée se compo…
$342,406
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Grekodom Development
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Chalet 2 chambres dans Lagyna, Grèce
Chalet 2 chambres
Lagyna, Grèce
Chambres 2
Surface 96 m²
À vendre Maison d'un étage de 96 m2 dans la banlieue de Thessalonique. La maison se compose …
$295,177
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