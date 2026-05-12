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Vue sur la mer Villas à vendre en Laganas Municipal Unit, Grèce

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1 propriété total trouvé
Villa dans Zakynthos Municipality, Grèce
Villa
Zakynthos Municipality, Grèce
Surface 3 000 m²
Nombre d'étages 2
Résidence à Zakynthos 140 m² – Terrain de 3 000 m² – 3 chambres, 3 salles de bains – 1/6 en …
$182,436
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Caractéristiques des propriétés en Laganas Municipal Unit, Grèce

avec Jardin
avec Terrasse
avec Piscine
Bon marché
Luxe
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