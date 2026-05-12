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Villas à vendre en Kranídi, Grèce

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Villa 5 chambres dans Kranídi, Grèce
Villa 5 chambres
Kranídi, Grèce
Chambres 5
Surface 270 m²
[En milliers de dollars des États-Unis] Un havre de tranquillité et de luxe à Porto Heli Bi…
$1,52M
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Villa 9 chambres dans Kranídi, Grèce
Villa 9 chambres
Kranídi, Grèce
Chambres 9
Surface 480 m²
A vendre Villa de 2 étages de 480 mètres carrés à Péloponnèse Est - Ermionida. Rez-de-chauss…
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