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Chalets à vendre en Kranídi, Grèce

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Chalet 5 chambres dans Kranídi, Grèce
Chalet 5 chambres
Kranídi, Grèce
Chambres 5
Surface 259 m²
À vendre Maison de 3 étages de 259 mètres carrés à Péloponnèse. Semi-sous-sol se compose de …
$613,968
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Chalet 3 chambres dans Kranídi, Grèce
Chalet 3 chambres
Kranídi, Grèce
Chambres 3
Surface 136 m²
À vendre Maison de deux étages de 136 mètres carrés à Péloponnèse Est - Ermionida. Rez-de-ch…
$649,390
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