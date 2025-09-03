Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Mountain View Chalets à vendre en Kouvaras Municipal Unit, Grèce

1 propriété total trouvé
Chalet 5 chambres dans Municipality of Saronikos, Grèce
Chalet 5 chambres
Municipality of Saronikos, Grèce
Nombre de pièces 7
Chambres 5
Nombre de salles de bains 2
Surface 464 m²
Nombre d'étages 1
For sale 3-storey house of 464 sq.meters in Attica. Semi-basement consists of one bedroom,…
$936,353
Agence
Grekodom Development
Langues
English, Русский, Ελληνικά
Caractéristiques des propriétés en Kouvaras Municipal Unit, Grèce

