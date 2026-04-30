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Hôtels à vendre en Cos, Grèce

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Hôtel 2 000 m² dans Municipality of Kos, Grèce
Hôtel 2 000 m²
Municipality of Kos, Grèce
Surface 2 000 m²
Exploitation d'un complexe hôtelier 4 étoiles près de la mer - Kos Island, GrèceNous offrons…
$32,16M
T.V.A.
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Agence
Atlas Construction
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