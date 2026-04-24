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Vue sur la mer Villas à vendre en Koropí, Grèce

1 propriété total trouvé
Villa 3 chambres dans Koropí, Grèce
Villa 3 chambres
Koropí, Grèce
Chambres 3
Surface 290 m²
A vendre Villa de 3 étages de 290 mètres carrés à Attique. Semi-sous-sol se compose d'une ch…
$1,65M
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Agence
Grekodom Development
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