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Mountain View Villas à vendre en Koropí, Grèce

2 propriétés total trouvé
Villa 12 chambres dans Koropí, Grèce
Villa 12 chambres
Koropí, Grèce
Chambres 12
Surface 350 m²
A vendre Villa de 5 étages de 350 m2 en Attique. Semi-sous-sol se compose d'une chambre, une…
$1,53M
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Villa 3 chambres dans Koropí, Grèce
Villa 3 chambres
Koropí, Grèce
Chambres 3
Surface 290 m²
A vendre Villa de 3 étages de 290 mètres carrés à Attique. Semi-sous-sol se compose d'une ch…
$1,65M
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