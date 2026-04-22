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Vue sur la mer Villas à vendre en Kofinas Municipal Unit, Grèce

1 propriété total trouvé
Villa dans Sternes, Grèce
Villa
Sternes, Grèce
Surface 337 m²
Villa à vendre à Akrotiri, Chania. Dans un endroit magique et paisible, une villa de 337 m2 …
$1,51M
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Agence
Grekodom Development
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Caractéristiques des propriétés en Kofinas Municipal Unit, Grèce

avec Vue sur la montagne
avec Piscine
Bon marché
Luxe
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