Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Grèce
  3. Kíssamos
  4. Résidentiel
  5. Appartement
  6. Vue sur la mer

Vue sur la mer Appartements à vendre en Kíssamos, Grèce

Appartement Supprimer
Tout effacer
1 propriété total trouvé
Appartement 4 chambres dans Kíssamos, Grèce
Appartement 4 chambres
Kíssamos, Grèce
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Surface 213 m²
Nombre d'étages 2
Résidence à flanc de colline avec vue panoramique, Kastelli, Grèce Nous proposons des villa…
$899,846
Laisser une demande
Realting.com
Aller
Realting.com
Aller