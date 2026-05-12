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Vue sur la mer Maisons de ville à vendre en Kiato, Grèce

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Maison de ville dans Kiato, Grèce
Maison de ville
Kiato, Grèce
Surface 169 m²
A vendre maisonnette de 169 mètres carrés en Péloponnèse. La maisonnette a un niveau. Une v…
$366,020
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Maison de ville 3 chambres dans Kiato, Grèce
Maison de ville 3 chambres
Kiato, Grèce
Chambres 3
Surface 173 m²
A vendre maisonnette de 173 mètres carrés en Péloponnèse. La maisonnette a 3 niveaux. Rez-de…
$188,913
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Maison de ville 3 chambres dans Kiato, Grèce
Maison de ville 3 chambres
Kiato, Grèce
Chambres 3
Surface 150 m²
A vendre maisonnette de 150 mètres carrés en Péloponnèse. La maisonnette a 3 niveaux. Semi-s…
$360,116
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Maison de ville 3 chambres dans Kiato, Grèce
Maison de ville 3 chambres
Kiato, Grèce
Chambres 3
Surface 124 m²
A vendre maisonnette de 124 mètres carrés en Péloponnèse orientale. La maisonnette a 3 nivea…
$531,319
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Maison de ville 3 chambres dans Kiato, Grèce
Maison de ville 3 chambres
Kiato, Grèce
Chambres 3
Surface 196 m²
A vendre maisonnette de 196 mètres carrés en Péloponnèse orientale. La maisonnette a 2 nivea…
$212,528
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