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Mountain View Maisons de ville à vendre en Kiato, Grèce

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Maison de ville 3 chambres dans Kiato, Grèce
Maison de ville 3 chambres
Kiato, Grèce
Chambres 3
Surface 150 m²
A vendre maisonnette de 150 mètres carrés en Péloponnèse. La maisonnette a 3 niveaux. Semi-s…
$360,116
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Grekodom Development
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