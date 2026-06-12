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Chalets à vendre en Kerkini Municipal Unit, Grèce

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1 propriété total trouvé
Chalet dans Kerkini, Grèce
Chalet
Kerkini, Grèce
Surface 127 m²
A vendre Gîte de 2 étages d'une superficie de 127 mètres carrés dans le nord de la Grèce. Le…
$92,340
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Agence
Grekodom Development
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Caractéristiques des propriétés en Kerkini Municipal Unit, Grèce

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