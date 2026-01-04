Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Grèce
  3. Keratea
  4. Résidentiel
  5. Villa
  6. Vue sur la montagne

Mountain View Villas à vendre en Keratea, Grèce

1 propriété total trouvé
Villa 1 chambre dans Keratea, Grèce
Villa 1 chambre
Keratea, Grèce
Nombre de pièces 1
Surface 347 m²
🏡 Luxurious Stone Detached House 347 sq.m. with Panoramic View – Keratea Sakka In th…
$1,21M
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Grekodom Development
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Realting.com
Aller
Realting.com
Aller