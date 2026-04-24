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Vue sur la mer Chalets à vendre en Keratea, Grèce

2 propriétés total trouvé
Chalet 6 chambres dans Keratea, Grèce
Chalet 6 chambres
Keratea, Grèce
Chambres 6
Surface 190 m²
À vendre Maison de 2 étages de 190 m2 en Attique. Rez-de-chaussée se compose de 3 chambres, …
$560,837
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Grekodom Development
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Chalet 4 chambres dans Keratea, Grèce
Chalet 4 chambres
Keratea, Grèce
Chambres 4
Surface 220 m²
À vendre Maison de 2 étages de 220 m2 en Attique. Rez-de-chaussée se compose de 2 chambres, …
$590,354
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