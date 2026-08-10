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Appartements à vendre en Kea Kythnos Regional Unit, Grèce

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Appartement 4 chambres dans Kea Municipality, Grèce
Appartement 4 chambres
Kea Municipality, Grèce
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 218 m²
Une occasion rare d'acquérir une villa exceptionnelle en front de mer dans l'un des milieux …
$2,14M
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