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avec terrasse Maisons multifamiliales et duplex à vendre en Kavala Regional Unit, Grèce

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Duplex dans Ofrynio Plâge, Grèce
Duplex
Ofrynio Plâge, Grèce
Nombre d'étages 2
Maisonette à Kavala 129 m² – Neuf – 4 chambres, 4 salles de bains – 2 niveaux – Proche de la…
$132,684
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Caractéristiques des propriétés en Kavala Regional Unit, Grèce

avec Vue sur la mer
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