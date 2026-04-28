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Propriétées résidentielles à vendre en Katsikas, Grèce

2 propriétés total trouvé
Chalet dans Katsikas, Grèce
Chalet
Katsikas, Grèce
Surface 87 m²
À Vendre – Maison individuelle à Drosochori, Ioannina A vendre dans la belle région de Droso…
$259,756
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Grekodom Development
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Villa dans Katsikas, Grèce
Villa
Katsikas, Grèce
Surface 435 m²
Disponible à la vente Villa luxueuse de 465 m2 à Pedini Ioannina. La maison est construite s…
$944,567
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