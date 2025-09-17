Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Vue sur la mer Maisons à vendre en Kassandreia, Grèce

Maison de ville 3 chambres dans Kassandreia, Grèce
Maison de ville 3 chambres
Kassandreia, Grèce
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 250 m²
Nombre d'étages 3
Vente maisonnette de 250 mètres carrés à Kassandra, Chalkidiki. La maisonnette a 3 niveaux. …
$585,220
Maison de ville 4 chambres dans Kassandreia, Grèce
Maison de ville 4 chambres
Kassandreia, Grèce
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 1
Surface 100 m²
Nombre d'étages 1
Vente maisonnette de 100 mètres carrés à Kassandra, Chalkidiki. La maisonnette a 2 niveaux. …
$351,132
Maison de ville 3 chambres dans Kassandreia, Grèce
Maison de ville 3 chambres
Kassandreia, Grèce
Nombre de pièces 5
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 100 m²
Nombre d'étages 1
Vente maisonnette de 100 mètres carrés à Kassandra, Chalkidiki. La maisonnette a 3 niveaux. …
$327,723
