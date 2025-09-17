Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Grèce
  3. Kassandreia
  4. Résidentiel
  5. Maison
  6. Vue sur la montagne

Mountain View Maisons à vendre en Kassandreia, Grèce

villas
19
chalets
11
maisons de ville
7
3 propriétés total trouvé
Chalet 2 chambres dans Kassandreia, Grèce
Chalet 2 chambres
Kassandreia, Grèce
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 118 m²
Nombre d'étages 1
A vendre Maison d'un étage de 118 mètres carrés à Kassandra, Chalkidiki. La maison se compos…
$643,742
Villa 5 chambres dans Kassandreia, Grèce
Villa 5 chambres
Kassandreia, Grèce
Nombre de pièces 7
Chambres 5
Nombre de salles de bains 3
Surface 350 m²
Nombre d'étages 1
A vendre Villa de deux étages de 350 mètres carrés à Kassandra, Chalkidiki. Rez-de-chaussée …
$877,831
Maison de ville 4 chambres dans Kassandreia, Grèce
Maison de ville 4 chambres
Kassandreia, Grèce
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 1
Surface 100 m²
Nombre d'étages 1
Vente maisonnette de 100 mètres carrés à Kassandra, Chalkidiki. La maisonnette a 2 niveaux. …
$351,132
