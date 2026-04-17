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Vue sur la mer Chalets à vendre en Kassandreia, Grèce

1 propriété total trouvé
Chalet 3 chambres dans Kassandreia, Grèce
Chalet 3 chambres
Kassandreia, Grèce
Chambres 3
Surface 110 m²
A vendre Maison d'un étage de 110 mètres carrés à Kassandra, Chalkidiki. La maison se compos…
$448,669
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Grekodom Development
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