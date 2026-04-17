Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Grèce
  3. Kassandreia
  4. Résidentiel
  5. Appartement
  6. Vue sur la mer

Vue sur la mer Appartements à vendre en Kassandreia, Grèce

2 BHK
3
Appartement Supprimer
Tout effacer
1 propriété total trouvé
Appartement 2 chambres dans Kassandreia, Grèce
Appartement 2 chambres
Kassandreia, Grèce
Chambres 2
Surface 60 m²
A vendre appartement de 60 mètres carrés à Kassandra, Chalkidiki. L'appartement est situé au…
$354,213
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Grekodom Development
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Realting.com
Aller
Realting.com
Aller