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Villas avec jardin à vendre en Kardia, Grèce

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1 propriété total trouvé
Villa 4 chambres dans Kardia, Grèce
UP UP
Villa 4 chambres
Kardia, Grèce
Nombre de pièces 8
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 260 m²
Nombre d'étages 3
La maison individuelle est d'environ 260 m2 et est située à Kardia, Thessalonique. Il dispos…
$1,15M
T.V.A.
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