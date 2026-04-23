Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Grèce
  3. Kalývia Thorikoú
  4. Résidentiel
  5. Villa
  6. Vue sur la mer

Vue sur la mer Villas à vendre en Kalývia Thorikoú, Grèce

4 propriétés total trouvé
Villa 5 chambres dans Kalývia Thorikoú, Grèce
Villa 5 chambres
Kalývia Thorikoú, Grèce
Chambres 5
Surface 490 m²
A vendre Villa de 3 étages de 490 mètres carrés à Attica. Semi-sous-sol se compose de salon …
$1,83M
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Grekodom Development
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Villa 3 chambres dans Kalývia Thorikoú, Grèce
Villa 3 chambres
Kalývia Thorikoú, Grèce
Chambres 3
Surface 290 m²
A vendre Villa de 2 étages de 290 mètres carrés à Athènes. Rez-de-chaussée se compose de sal…
$1,30M
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Grekodom Development
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Villa 6 chambres dans Kalývia Thorikoú, Grèce
Villa 6 chambres
Kalývia Thorikoú, Grèce
Chambres 6
Surface 700 m²
Une oasis de tranquillité et de luxe au cœur de l'anavyssos Au cœur d'Anavyssos, cette supe…
$3,72M
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Grekodom Development
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
AdriastarAdriastar
Villa 6 chambres dans Kalývia Thorikoú, Grèce
Villa 6 chambres
Kalývia Thorikoú, Grèce
Chambres 6
Surface 418 m²
A vendre Villa de 2 étages de 418 m2 en Attique. Rez-de-chaussée se compose de 3 chambres, 2…
$1,95M
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Grekodom Development
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Realting.com
Aller
Realting.com
Aller