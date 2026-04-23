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Vue sur la mer Maisons de ville à vendre en Kalývia Thorikoú, Grèce

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3 propriétés total trouvé
Maison de ville 4 chambres dans Kalývia Thorikoú, Grèce
Maison de ville 4 chambres
Kalývia Thorikoú, Grèce
Chambres 4
Surface 279 m²
A vendre maisonnette de 279 mètres carrés en Attique. La maisonnette a 4 niveaux. Rez-de-cha…
$796,565
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Grekodom Development
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Maison de ville 3 chambres dans Kalývia Thorikoú, Grèce
Maison de ville 3 chambres
Kalývia Thorikoú, Grèce
Chambres 3
Surface 270 m²
A vendre maisonnette de 270 mètres carrés en Attique. La maisonnette a 3 niveaux. Semi-sous-…
$732,039
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Maison de ville 4 chambres dans Kalývia Thorikoú, Grèce
Maison de ville 4 chambres
Kalývia Thorikoú, Grèce
Chambres 4
Surface 220 m²
Vente maisonnette de 220 mètres carrés en Attique. La maisonnette a 3 niveaux. Rez-de-chauss…
$684,811
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