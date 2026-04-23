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Vue sur la mer Chalets à vendre en Kalývia Thorikoú, Grèce

7 propriétés total trouvé
Chalet 5 chambres dans Kalývia Thorikoú, Grèce
Chalet 5 chambres
Kalývia Thorikoú, Grèce
Chambres 5
Surface 240 m²
A vendre Maison de 2 étages de 240 m2 en Attique. Rez-de-chaussée se compose de 3 chambres, …
$708,425
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Chalet 6 chambres dans Kalývia Thorikoú, Grèce
Chalet 6 chambres
Kalývia Thorikoú, Grèce
Chambres 6
Surface 450 m²
À vendre Maison de 3 étages de 450 mètres carrés en Attique. Rez-de-chaussée se compose de 2…
$1,30M
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Chalet 4 chambres dans Kalývia Thorikoú, Grèce
Chalet 4 chambres
Kalývia Thorikoú, Grèce
Chambres 4
Surface 320 m²
A vendre Maison de 3 étages de 320 mètres carrés à Attica. Le sous-sol se compose de 3 range…
$826,496
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Chalet 8 chambres dans Kalývia Thorikoú, Grèce
Chalet 8 chambres
Kalývia Thorikoú, Grèce
Chambres 8
Surface 428 m²
À vendre Maison de 3 étages de 428 m2 en Attique. Rez-de-chaussée se compose d'une chambre, …
$2,48M
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Chalet 3 chambres dans Kalývia Thorikoú, Grèce
Chalet 3 chambres
Kalývia Thorikoú, Grèce
Chambres 3
Surface 110 m²
A vendre Maison de plain-pied de 110 m2 en Attique. La maison se compose de 3 chambres, salo…
$767,461
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Chalet 5 chambres dans Kalývia Thorikoú, Grèce
Chalet 5 chambres
Kalývia Thorikoú, Grèce
Chambres 5
Surface 300 m²
A vendre Maison de 3 étages de 300 mètres carrés à Attica. Rez-de-chaussée se compose de 2 c…
$395,537
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MontbelMontbel
Chalet 7 chambres dans Kalývia Thorikoú, Grèce
Chalet 7 chambres
Kalývia Thorikoú, Grèce
Chambres 7
Surface 290 m²
À vendre Maison de 3 étages de 290 mètres carrés en Attique. Rez-de-chaussée se compose de 3…
$625,776
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