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Mountain View Chalets à vendre en Kalývia Thorikoú, Grèce

7 propriétés total trouvé
Chalet 3 chambres dans Kalývia Thorikoú, Grèce
Chalet 3 chambres
Kalývia Thorikoú, Grèce
Chambres 3
Surface 180 m²
À vendre Maison de deux étages de 180 mètres carrés en Attique. Rez-de-chaussée se compose d…
$377,827
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Chalet 4 chambres dans Kalývia Thorikoú, Grèce
Chalet 4 chambres
Kalývia Thorikoú, Grèce
Chambres 4
Surface 320 m²
A vendre Maison de 3 étages de 320 mètres carrés à Attica. Le sous-sol se compose de 3 range…
$826,496
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Chalet 4 chambres dans Kalývia Thorikoú, Grèce
Chalet 4 chambres
Kalývia Thorikoú, Grèce
Chambres 4
Surface 300 m²
À vendre Maison de 3 étages de 300 mètres carrés en Attique. Rez-de-chaussée se compose d'un…
$708,425
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AdriastarAdriastar
Chalet 8 chambres dans Kalývia Thorikoú, Grèce
Chalet 8 chambres
Kalývia Thorikoú, Grèce
Chambres 8
Surface 428 m²
À vendre Maison de 3 étages de 428 m2 en Attique. Rez-de-chaussée se compose d'une chambre, …
$2,48M
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Chalet 5 chambres dans Kalývia Thorikoú, Grèce
Chalet 5 chambres
Kalývia Thorikoú, Grèce
Chambres 5
Surface 300 m²
A vendre Maison de 3 étages de 300 mètres carrés à Attica. Rez-de-chaussée se compose de 2 c…
$395,537
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Chalet 7 chambres dans Kalývia Thorikoú, Grèce
Chalet 7 chambres
Kalývia Thorikoú, Grèce
Chambres 7
Surface 250 m²
À vendre Maison de 2 étages de 250 mètres carrés en Attique. Rez-de-chaussée se compose de 4…
$413,248
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Melrose VillasMelrose Villas
Chalet 7 chambres dans Kalývia Thorikoú, Grèce
Chalet 7 chambres
Kalývia Thorikoú, Grèce
Chambres 7
Surface 290 m²
À vendre Maison de 3 étages de 290 mètres carrés en Attique. Rez-de-chaussée se compose de 3…
$625,776
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