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Appartements à vendre en Kalývia Thorikoú, Grèce

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Appartement 3 chambres dans Kalývia Thorikoú, Grèce
Appartement 3 chambres
Kalývia Thorikoú, Grèce
Chambres 3
Surface 134 m²
A vendre appartement de 134 m2 en Attique. L'appartement est situé au 2ème étage. Il se comp…
$303,442
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Grekodom Development
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Appartement 2 chambres dans Kalývia Thorikoú, Grèce
Appartement 2 chambres
Kalývia Thorikoú, Grèce
Chambres 2
Surface 76 m²
A vendre appartement de 76 m2 en Attique. L'appartement est situé au rez-de-chaussée. Il se …
$177,106
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