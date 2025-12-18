Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Maisons à vendre en Kalmynos Regional Unit, Grèce

Municipality of Astypalaia
4
4 propriétés total trouvé
Maison 2 chambres dans Analipsi, Grèce
Maison 2 chambres
Analipsi, Grèce
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 75 m²
Dans la belle Astypalea, l'île de Butterfly de l'Egée, un paradis sur terre, cette magnifiqu…
$279,144
Villa 2 chambres dans Astypalea, Grèce
Villa 2 chambres
Astypalea, Grèce
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 75 m²
Nombre d'étages 1
A vendre chalet de 1 étage d'une superficie de 75 mètres carrés sur les îles Dodécanèse. Le …
$311,125
Chalet 2 chambres dans Astypalea, Grèce
Chalet 2 chambres
Astypalea, Grèce
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 75 m²
Sol 1/1
A vendre Maison d'un étage de 75 m2 dans le Dodécanèse. La maison se compose de 2 chambres, …
$312,508
Caractéristiques des propriétés en Kalmynos Regional Unit, Grèce

avec Vue sur la montagne
avec Vue sur la mer
avec Piscine
Bon marché
Luxe
