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Vue sur la mer Villas à vendre en Kallithea, Grèce

1 propriété total trouvé
Villa 4 chambres dans Kallithea, Grèce
Villa 4 chambres
Kallithea, Grèce
Chambres 4
Surface 150 m²
A vendre Villa de 2 étages de 150 mètres carrés à Athos, Chalkidiki. Rez-de-chaussée se comp…
$413,248
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Grekodom Development
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