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Appartements à vendre en Kalavryta, Grèce

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Appartement 2 chambres dans Kalavryta, Grèce
Appartement 2 chambres
Kalavryta, Grèce
Chambres 2
Surface 113 m²
A vendre appartement de 113 mètres carrés à Péloponnèse Est. L'appartement est situé au 2ème…
$200,720
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Grekodom Development
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