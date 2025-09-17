Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Grèce
  3. Itanos Municipal Unit
  4. Résidentiel
  5. Villa
  6. Piscine

Villas Piscine à vendre en Itanos Municipal Unit, Grèce

1 propriété total trouvé
Villa 2 chambres dans Municipality of Sitia, Grèce
Villa 2 chambres
Municipality of Sitia, Grèce
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 70 m²
Nombre d'étages 1
A vendre bungalow neuf de 70m2 avec terrain privé de 1.500m2 dans la partie orientale de la …
$408,088
