Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Grèce
  3. Itanos Municipal Unit
  4. Résidentiel
  5. Maison
  6. Vue sur la mer

Vue sur la mer Maisons à vendre en Itanos Municipal Unit, Grèce

;
1 propriété total trouvé
Maison 2 chambres dans Municipality of Sitia, Grèce
Maison 2 chambres
Municipality of Sitia, Grèce
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 1 600 m²
Nombre d'étages 1
Villa en Crète, située sur un terrain de 1 600 m², avec piscine privée et court de tennis pa…
$92,212
Laisser une demande
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Itanos Municipal Unit, Grèce

avec Jardin
avec Terrasse
avec Piscine
Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller