  2. Grèce
  3. Ioannina Regional Unit
  4. Résidentiel
  5. Duplex
  6. Vue sur la montagne

Mountain View Duplex à vendre en Ioannina Regional Unit, Grèce

1 propriété total trouvé
Duplex 4 chambres dans Tsepelovo, Grèce
Duplex 4 chambres
Tsepelovo, Grèce
Nombre de pièces 4
Chambres 4
Nombre de salles de bains 1
Surface 215 m²
Nombre d'étages 2
Maison en pierre à vendreNous vous proposons à la vente une maison traditionnelle et belle e…
$215,573
