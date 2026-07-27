Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Grèce
  3. Îles Ioniennes
  4. Résidentiel
  5. Studio
  6. Vue sur la mer

Vue sur la mer Studios à vendre en Îles Ioniennes, Grèce

;
1 propriété total trouvé
Studio 1 chambre dans Lefkada Municipality, Grèce
Studio 1 chambre
Lefkada Municipality, Grèce
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 35 m²
Sol 1/3
Appartements Resort • Golden Visa • Lefkada, mer Ionienne Studios modernes dans un nouvea…
$285,103
T.V.A.
Laisser une demande
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Îles Ioniennes, Grèce

avec Piscine
Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller