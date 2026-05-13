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Vue sur la mer Villas à vendre en Imathia Regional Unit, Grèce

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Véria
19
Alexandria Municipality
3
3 propriétés total trouvé
Villa 4 chambres dans Trilofo, Grèce
Villa 4 chambres
Trilofo, Grèce
Chambres 4
Surface 610 m²
A vendre Villa de 5 étages de 610 mètres carrés dans la banlieue de Thessalonique. Le sous-s…
$767,461
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Villa 12 chambres dans Trilofo, Grèce
Villa 12 chambres
Trilofo, Grèce
Chambres 12
Surface 900 m²
A vendre Villa de 2 étages de 900 mètres carrés dans la banlieue de Thessalonique. Rez-de-ch…
Prix ​​sur demande
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Villa dans Trilofo, Grèce
Villa
Trilofo, Grèce
Surface 1 700 m²
A vendre villa de 1700 mètres carrés dans la banlieue de Thessalonique. Il ya: une cheminée,…
$5,90M
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AdriastarAdriastar
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Caractéristiques des propriétés en Imathia Regional Unit, Grèce

avec Vue sur la montagne
avec Piscine
Bon marché
Luxe
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