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Maisons de ville Piscine à vendre en Imathia Regional Unit, Grèce

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Véria
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Maison de ville 4 chambres dans Trilofo, Grèce
Maison de ville 4 chambres
Trilofo, Grèce
Chambres 4
Surface 250 m²
A vendre maisonnette de 250 mètres carrés à Thessalonique. La maisonnette a 4 niveaux. Le so…
$590,354
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Agence
Grekodom Development
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Caractéristiques des propriétés en Imathia Regional Unit, Grèce

avec Vue sur la montagne
avec Vue sur la mer
Bon marché
Luxe
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