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Vue sur la mer Maisons de ville à vendre en Imathia Regional Unit, Grèce

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Véria
18
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Maison de ville 3 chambres dans Trilofo, Grèce
Maison de ville 3 chambres
Trilofo, Grèce
Chambres 3
Surface 200 m²
A vendre maisonnette de 200 mètres carrés dans la banlieue de Thessalonique. La maisonnette …
$472,283
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Maison de ville 3 chambres dans Trilofo, Grèce
Maison de ville 3 chambres
Trilofo, Grèce
Chambres 3
Surface 156 m²
A vendre maisonnette de 156 mètres carrés dans la banlieue de Thessalonique. La maisonnette …
$236,142
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Maison de ville 4 chambres dans Trilofo, Grèce
Maison de ville 4 chambres
Trilofo, Grèce
Chambres 4
Surface 250 m²
A vendre maisonnette de 250 mètres carrés à Thessalonique. La maisonnette a 4 niveaux. Le so…
$590,354
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AdriastarAdriastar
Maison de ville 3 chambres dans Trilofo, Grèce
Maison de ville 3 chambres
Trilofo, Grèce
Chambres 3
Surface 146 m²
A vendre maisonnette de 146 mètres carrés dans la banlieue de Thessalonique. La maisonnette …
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Caractéristiques des propriétés en Imathia Regional Unit, Grèce

avec Vue sur la montagne
avec Piscine
Bon marché
Luxe
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