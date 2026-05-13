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Mountain View Maisons de ville à vendre en Imathia Regional Unit, Grèce

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Véria
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Maison de ville 3 chambres dans Trilofo, Grèce
Maison de ville 3 chambres
Trilofo, Grèce
Chambres 3
Surface 190 m²
A vendre maisonnette de 190 mètres carrés dans la banlieue de Thessalonique. La maisonnette …
$295,177
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Maison de ville 5 chambres dans Trilofo, Grèce
Maison de ville 5 chambres
Trilofo, Grèce
Chambres 5
Surface 270 m²
A vendre maisonnette de 270 mètres carrés dans la banlieue de Thessalonique. La maisonnette …
$312,888
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Maison de ville 3 chambres dans Trilofo, Grèce
Maison de ville 3 chambres
Trilofo, Grèce
Chambres 3
Surface 225 m²
A vendre maisonnette de 225 mètres carrés dans la banlieue de Thessalonique. La maisonnette …
$371,923
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AdriastarAdriastar
Maison de ville 5 chambres dans Trilofo, Grèce
Maison de ville 5 chambres
Trilofo, Grèce
Chambres 5
Surface 282 m²
A vendre maisonnette de 282 m2 dans la banlieue de Thessalonique. La maisonnette a 4 niveaux…
$419,152
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Maison de ville 4 chambres dans Trilofo, Grèce
Maison de ville 4 chambres
Trilofo, Grèce
Chambres 4
Surface 184 m²
A vendre maisonnette de 184 mètres carrés à Thessalonique. La maisonnette a 3 niveaux. Rez-d…
$348,309
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Caractéristiques des propriétés en Imathia Regional Unit, Grèce

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