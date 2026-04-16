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Maisons de ville à vendre en Imathia Regional Unit, Grèce

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Maison de ville 4 chambres dans Trilofo, Grèce
Maison de ville 4 chambres
Trilofo, Grèce
Chambres 4
Surface 240 m²
A vendre maisonnette de 240 mètres carrés dans la banlieue de Thessalonique. La maisonnette …
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Maison de ville 2 chambres dans Trilofo, Grèce
Maison de ville 2 chambres
Trilofo, Grèce
Chambres 2
Surface 151 m²
A vendre maisonnette de 151 mètres carrés dans la banlieue de Thessalonique. La maisonnette …
$218,431
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Maison de ville 4 chambres dans Trilofo, Grèce
Maison de ville 4 chambres
Trilofo, Grèce
Chambres 4
Surface 250 m²
A vendre maisonnette de 250 mètres carrés à Thessalonique. La maisonnette a 4 niveaux. Le so…
$590,354
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Maison de ville 3 chambres dans Trilofo, Grèce
Maison de ville 3 chambres
Trilofo, Grèce
Chambres 3
Surface 110 m²
A vendre maisonnette de 110 mètres carrés dans la banlieue de Thessalonique. La maisonnette …
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Maison de ville 5 chambres dans Trilofo, Grèce
Maison de ville 5 chambres
Trilofo, Grèce
Chambres 5
Surface 282 m²
A vendre maisonnette de 282 m2 dans la banlieue de Thessalonique. La maisonnette a 4 niveaux…
$419,152
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Maison de ville 3 chambres dans Trilofo, Grèce
Maison de ville 3 chambres
Trilofo, Grèce
Chambres 3
Surface 200 m²
A vendre maisonnette de 200 mètres carrés dans la banlieue de Thessalonique. La maisonnette …
$472,283
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Melrose VillasMelrose Villas
Maison de ville 3 chambres dans Trilofo, Grèce
Maison de ville 3 chambres
Trilofo, Grèce
Chambres 3
Surface 140 m²
A vendre maisonnette de 140 mètres carrés dans la banlieue de Thessalonique. La maisonnette …
$316,430
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Maison de ville 3 chambres dans Trilofo, Grèce
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Trilofo, Grèce
Chambres 3
Surface 160 m²
A vendre maisonnette de 160 mètres carrés dans la banlieue de Thessalonique. La maisonnette …
$295,177
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Maison de ville 3 chambres dans Trilofo, Grèce
Maison de ville 3 chambres
Trilofo, Grèce
Chambres 3
Surface 150 m²
A vendre maisonnette de 150 mètres carrés dans la banlieue de Thessalonique. La maisonnette …
$103,902
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Maison de ville dans Trilofo, Grèce
Maison de ville
Trilofo, Grèce
Surface 125 m²
A vendre en construction maisonnette de 125 mètres carrés dans la banlieue de Thessalonique.…
$106,264
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Maison de ville 3 chambres dans Trilofo, Grèce
Maison de ville 3 chambres
Trilofo, Grèce
Chambres 3
Surface 160 m²
For sale maisonette of 160 sq.meters in the suburbs of Thessaloniki. The maisonette has 3 le…
$200,720
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Maison de ville 4 chambres dans Trilofo, Grèce
Maison de ville 4 chambres
Trilofo, Grèce
Chambres 4
Surface 282 m²
A vendre maisonnette de 282 m2 dans la banlieue de Thessalonique. La maisonnette a 3 niveaux…
$419,152
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Maison de ville 3 chambres dans Trilofo, Grèce
Maison de ville 3 chambres
Trilofo, Grèce
Chambres 3
Surface 146 m²
A vendre maisonnette de 146 mètres carrés dans la banlieue de Thessalonique. La maisonnette …
$236,142
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Maison de ville 3 chambres dans Trilofo, Grèce
Maison de ville 3 chambres
Trilofo, Grèce
Chambres 3
Surface 140 m²
A vendre maisonnette de 140 mètres carrés dans la banlieue de Thessalonique. La maisonnette …
$188,913
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Maison de ville 3 chambres dans Trilofo, Grèce
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Trilofo, Grèce
Chambres 3
Surface 212 m²
A vendre maisonnette de 212 mètres carrés dans la banlieue de Thessalonique. La maisonnette …
$220,793
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Trilofo, Grèce
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Surface 140 m²
A vendre maisonnette de 140 mètres carrés dans la banlieue de Thessalonique. La maisonnette …
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Surface 190 m²
A vendre maisonnette de 190 mètres carrés dans la banlieue de Thessalonique. La maisonnette …
$295,177
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Trilofo, Grèce
Chambres 3
Surface 225 m²
A vendre maisonnette de 225 mètres carrés dans la banlieue de Thessalonique. La maisonnette …
$371,923
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Maison de ville 3 chambres dans Trilofo, Grèce
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Trilofo, Grèce
Chambres 3
Surface 160 m²
A vendre maisonnette de 160 mètres carrés dans la banlieue de Thessalonique. La maisonnette …
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Maison de ville 1 chambre dans Trilofo, Grèce
Maison de ville 1 chambre
Trilofo, Grèce
Chambres 1
Surface 125 m²
A vendre maisonnette de 125 mètres carrés dans la banlieue de Thessalonique. La maisonnette …
$180,648
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Maison de ville 4 chambres dans Trilofo, Grèce
Maison de ville 4 chambres
Trilofo, Grèce
Chambres 4
Surface 184 m²
A vendre maisonnette de 184 mètres carrés à Thessalonique. La maisonnette a 3 niveaux. Rez-d…
$348,309
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Maison de ville dans Trilofo, Grèce
Maison de ville
Trilofo, Grèce
Surface 135 m²
A vendre maisonnette de 135 mètres carrés dans la banlieue de Thessalonique. La maisonnette …
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Maison de ville 5 chambres dans Trilofo, Grèce
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Trilofo, Grèce
Chambres 5
Surface 270 m²
A vendre maisonnette de 270 mètres carrés dans la banlieue de Thessalonique. La maisonnette …
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Maison de ville 3 chambres dans Trilofo, Grèce
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Trilofo, Grèce
Chambres 3
Surface 156 m²
A vendre maisonnette de 156 mètres carrés dans la banlieue de Thessalonique. La maisonnette …
$236,142
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