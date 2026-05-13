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Chalets Piscine à vendre en Imathia Regional Unit, Grèce

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Véria
27
Alexandria Municipality
6
1 propriété total trouvé
Chalet 4 chambres dans Trilofo, Grèce
Chalet 4 chambres
Trilofo, Grèce
Chambres 4
Surface 380 m²
À vendre Maison de 3 étages de 380 m2 dans la banlieue de Thessalonique. Semi-sous-sol se co…
$1,24M
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Agence
Grekodom Development
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Caractéristiques des propriétés en Imathia Regional Unit, Grèce

avec Vue sur la montagne
avec Vue sur la mer
Bon marché
Luxe
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