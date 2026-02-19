Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Grèce
  3. Imathia Regional Unit
  4. Commercial
  5. Restaurant

Restaurants à vendre en Imathia Regional Unit, Grèce

1 propriété total trouvé
Coffee bar business for sale due to retirements dans Véria, Grèce
Coffee bar business for sale due to retirements
Véria, Grèce
Surface 160 m²
Nombre d'étages 2
Une entreprise de restauration entièrement organisée et rentable appelée Kivotosbar est à ve…
$595,091
T.V.A.
