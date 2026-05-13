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Vue sur la mer Appartements à vendre en Imathia Regional Unit, Grèce

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Véria
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Appartement 2 chambres dans Trilofo, Grèce
Appartement 2 chambres
Trilofo, Grèce
Chambres 2
Surface 120 m²
A vendre appartement de 120 mètres carrés dans la banlieue de Thessalonique. L'appartement e…
$283,370
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Appartement 4 chambres dans Trilofo, Grèce
Appartement 4 chambres
Trilofo, Grèce
Chambres 4
Surface 235 m²
A vendre appartement de 235 mètres carrés dans la banlieue de Thessalonique. L'appartement e…
$354,213
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Appartement 2 chambres dans Trilofo, Grèce
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Trilofo, Grèce
Chambres 2
Surface 120 m²
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Trustmont CapitalTrustmont Capital
Appartement 3 chambres dans Trilofo, Grèce
Appartement 3 chambres
Trilofo, Grèce
Chambres 3
Surface 120 m²
A vendre duplex de 120 mètres carrés dans la banlieue de Thessalonique. Une vue magnifique s…
$312,888
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Appartement 3 chambres dans Trilofo, Grèce
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Trilofo, Grèce
Chambres 3
Surface 120 m²
A vendre appartement de 120 mètres carrés dans la banlieue de Thessalonique. L'appartement e…
$306,984
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Appartement 3 chambres dans Trilofo, Grèce
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Trilofo, Grèce
Chambres 3
Surface 120 m²
A vendre appartement de 120 mètres carrés dans la banlieue de Thessalonique. L'appartement e…
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Kolasin ValleysKolasin Valleys

Types de propriétés en Imathia Regional Unit

2 BHK
3 BHK

Caractéristiques des propriétés en Imathia Regional Unit, Grèce

avec Vue sur la montagne
avec Piscine
Bon marché
Luxe
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