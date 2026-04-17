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Vue sur la mer Villas à vendre en Ierissos, Grèce

1 propriété total trouvé
Villa 8 chambres dans Ierissos, Grèce
Villa 8 chambres
Ierissos, Grèce
Chambres 8
Surface 540 m²
A vendre en construction Villa de 3 étages de 540 mètres carrés à Athos, Chalkidiki. Semi-so…
$2,01M
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Agence
Grekodom Development
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