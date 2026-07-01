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Mountain View Villas à vendre en Ierissos, Grèce

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6 propriétés total trouvé
Villa 2 chambres dans Ierissos, Grèce
Villa 2 chambres
Ierissos, Grèce
Nombre de pièces 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 81 m²
Présenter une occasion extraordinaire de posséder une magnifique Maisonette au cœur de Halki…
$502,323
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Halkidiki Properties
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Villa 14 chambres dans Ierissos, Grèce
Villa 14 chambres
Ierissos, Grèce
Nombre de pièces 14
Nombre de salles de bains 8
Surface 600 m²
Sol -1/-1
Vivez l'épitome de la mer vivant dans cette maison individuelle nouvellement construite à Ha…
$1,54M
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Halkidiki Properties
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Villa 3 chambres dans Ierissos, Grèce
Villa 3 chambres
Ierissos, Grèce
Nombre de pièces 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 98 m²
Présentation d'une superbe Maisonette en construction à Halkidiki, Grèce, avec une vue impre…
$662,153
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Halkidiki Properties
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Value OneValue One
Villa 2 chambres dans Ierissos, Grèce
Villa 2 chambres
Ierissos, Grèce
Nombre de pièces 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 74 m²
Cette charmante maisonnette à Halkidiki, Grèce est une très bonne opportunité. Avec son bon …
$211,204
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Halkidiki Properties
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Villa 5 chambres dans Ierissos, Grèce
Villa 5 chambres
Ierissos, Grèce
Nombre de pièces 5
Nombre de salles de bains 4
Surface 162 m²
Vivez le luxe ultime avec cette maison individuelle récemment construite dans un complexe à …
$867,649
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Halkidiki Properties
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Villa 3 chambres dans Ierissos, Grèce
Villa 3 chambres
Ierissos, Grèce
Nombre de pièces 3
Nombre de salles de bains 1
Surface 90 m²
Belle maison individuelle En face de la mer, à un très bel endroit à Aristotelis, dans le pe…
$331,077
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Halkidiki Properties
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TekceTekce
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