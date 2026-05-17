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Mountain View Villas à vendre en Ierápetra, Grèce

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9 propriétés total trouvé
Villa dans Makrigialos, Grèce
Villa
Makrigialos, Grèce
Surface 340 m²
A vendre Villa de 2 étages et 3 appartements au rez-de-chaussée dans le terrain de Koutsouna…
$2,18M
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Villa 2 chambres dans Koutsouras, Grèce
Villa 2 chambres
Koutsouras, Grèce
Chambres 2
Surface 102 m²
A vendre Villa de 102 m2 en Crète. Villa se compose de 2 chambres, salon avec cuisine, une d…
$531,319
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Villa 4 chambres dans Ierápetra, Grèce
Villa 4 chambres
Ierápetra, Grèce
Chambres 4
Surface 312 m²
A vendre belle villa individuelle sur la côte sud-ouest de la Crète, à 2 kms de la ville et …
$820,593
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AdriastarAdriastar
Villa 3 chambres dans Kavousi, Grèce
Villa 3 chambres
Kavousi, Grèce
Chambres 3
Surface 114 m²
Villa de luxe de plain-pied avec 3 chambres, 114 m2, située sur un terrain privé de 4136 m2 …
$1,09M
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Villa 4 chambres dans Makrigialos, Grèce
Villa 4 chambres
Makrigialos, Grèce
Chambres 4
Surface 200 m²
A vendre Villa de 2 étages de 200 m2 en Crète. Rez-de-chaussée se compose d'une chambre, sal…
Prix ​​sur demande
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Villa dans Makrigialos, Grèce
Villa
Makrigialos, Grèce
Surface 170 m²
A vendre une villa en construction de 170m2 avec un terrain de 770m2. La villa est située da…
$1,26M
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Kolasin ValleysKolasin Valleys
Villa 6 chambres dans Makrigialos, Grèce
Villa 6 chambres
Makrigialos, Grèce
Chambres 6
Surface 200 m²
A vendre Villa de 200 m2 en Crète. Villa se compose de 6 chambres, 2 salons avec cuisine, 2 …
$1,42M
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Villa dans Makrigialos, Grèce
Villa
Makrigialos, Grèce
Surface 510 m²
A vendre un complexe en construction de 3 villas de 170m2 chacune sur un terrain de 2.000m2.…
$3,78M
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Villa dans Makrigialos, Grèce
Villa
Makrigialos, Grèce
Surface 400 m²
Deux villas luxueuses à vendre avec une superficie totale de 400 m2, y compris les sous-sols…
$2,53M
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