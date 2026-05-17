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Villas à vendre en Ierápetra, Grèce

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31 propriété total trouvé
Villa dans Makrigialos, Grèce
Villa
Makrigialos, Grèce
Surface 142 m²
Deux belles villas à 1000m de la mer. Les propriétés sont vendues hors plan, avec un permis …
$869,002
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Villa dans Makrigialos, Grèce
Villa
Makrigialos, Grèce
Surface 340 m²
A vendre Villa de 2 étages et 3 appartements au rez-de-chaussée dans le terrain de Koutsouna…
$2,18M
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Villa dans Ierápetra, Grèce
Villa
Ierápetra, Grèce
Surface 142 m²
Deux belles villas situées à seulement 2000 mètres de la mer sont disponibles à la vente. Le…
$869,002
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Trustmont CapitalTrustmont Capital
Villa 6 chambres dans Municipality of Ierapetra, Grèce
Villa 6 chambres
Municipality of Ierapetra, Grèce
Chambres 6
Nombre de salles de bains 4
Surface 200 m²
Nombre d'étages 1
A vendre Villa de 200 m2 sur l'île de Crète. La villa se compose de 6 chambres, 2 salons ave…
$1,40M
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Villa 4 chambres dans Municipality of Ierapetra, Grèce
Villa 4 chambres
Municipality of Ierapetra, Grèce
Chambres 4
Nombre de salles de bains 1
Surface 120 m²
Nombre d'étages 1
A vendre Maison de plain-pied d'une superficie de 120 mètres carrés sur l'île de Crète. Le c…
$242,374
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Villa 3 chambres dans Municipality of Ierapetra, Grèce
Villa 3 chambres
Municipality of Ierapetra, Grèce
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 160 m²
Sol -1/3
A vendre un gîte de 3 étages de 160 m2 sur l'île de Crète. Le rez-de-chaussée se compose d'u…
$528,125
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MontbelMontbel
Villa 4 chambres dans Municipality of Ierapetra, Grèce
Villa 4 chambres
Municipality of Ierapetra, Grèce
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 312 m²
Nombre d'étages 2
Belle villa à vendre sur la côte sud-ouest de la Crète, à 2 km de la ville d'Ierapetra. La v…
$807,382
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Villa 1 chambre dans Municipality of Ierapetra, Grèce
Villa 1 chambre
Municipality of Ierapetra, Grèce
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 400 m²
Sol 1/1
A vendre deux villas de luxe d'une superficie totale de 400 m2, avec sous-sols, avec vue pan…
$2,49M
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Villa 1 chambre dans Municipality of Ierapetra, Grèce
Villa 1 chambre
Municipality of Ierapetra, Grèce
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 510 m²
Sol 1/1
A vendre un complexe en construction de 3 villas de 170m2 chacune sur un terrain de 2.000m2.…
$3,73M
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Villa 4 chambres dans Municipality of Ierapetra, Grèce
Villa 4 chambres
Municipality of Ierapetra, Grèce
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 200 m²
Nombre d'étages 2
A vendre Villa de 2 étages de 200 m2 sur l'île de Crète. Le premier étage se compose d'une c…
$638,935
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Villa 4 chambres dans Municipality of Ierapetra, Grèce
Villa 4 chambres
Municipality of Ierapetra, Grèce
Chambres 4
Nombre de salles de bains 1
Surface 150 m²
Nombre d'étages 1
A vendre logement délabré, un chalet de 2 étages de 150 m2 sur l'île de Crète. Le premier ét…
$221,400
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Villa 1 chambre dans Municipality of Ierapetra, Grèce
Villa 1 chambre
Municipality of Ierapetra, Grèce
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 340 m²
Sol 1/2
A vendre Villa de 2 étages et 3 appartements au rez-de-chaussée sur un terrain à Kutsunari!L…
$2,17M
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Villa 2 chambres dans Koutsouras, Grèce
Villa 2 chambres
Koutsouras, Grèce
Chambres 2
Surface 102 m²
A vendre Villa de 102 m2 en Crète. Villa se compose de 2 chambres, salon avec cuisine, une d…
$531,319
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Villa 4 chambres dans Ierápetra, Grèce
Villa 4 chambres
Ierápetra, Grèce
Chambres 4
Surface 312 m²
A vendre belle villa individuelle sur la côte sud-ouest de la Crète, à 2 kms de la ville et …
$820,593
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Villa 3 chambres dans Kavousi, Grèce
Villa 3 chambres
Kavousi, Grèce
Chambres 3
Surface 114 m²
Villa de luxe de plain-pied avec 3 chambres, 114 m2, située sur un terrain privé de 4136 m2 …
$1,09M
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Villa 4 chambres dans Municipality of Ierapetra, Grèce
Villa 4 chambres
Municipality of Ierapetra, Grèce
Chambres 4
Surface 223 m²
A vendre Villa de 3 étages de 223 mètres carrés en Crète. Sous-sol se compose de salon, une …
$578,547
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Villa 1 chambre dans Municipality of Ierapetra, Grèce
Villa 1 chambre
Municipality of Ierapetra, Grèce
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 142 m²
Sol 1/1
Deux belles villas à 1000m de la mer. Les propriétés sont vendues hors plan, avec un permis …
$857,632
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Villa 4 chambres dans Makrigialos, Grèce
Villa 4 chambres
Makrigialos, Grèce
Chambres 4
Surface 200 m²
A vendre Villa de 2 étages de 200 m2 en Crète. Rez-de-chaussée se compose d'une chambre, sal…
Prix ​​sur demande
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Villa 3 chambres dans Municipality of Ierapetra, Grèce
Villa 3 chambres
Municipality of Ierapetra, Grèce
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 114 m²
Nombre d'étages 1
Villa de luxe de plain-pied avec 3 chambres, 114 m2, située sur un terrain privé de 4136 m2 …
$1,08M
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Villa dans Makrigialos, Grèce
Villa
Makrigialos, Grèce
Surface 170 m²
A vendre une villa en construction de 170m2 avec un terrain de 770m2. La villa est située da…
$1,26M
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Villa 2 chambres dans Municipality of Ierapetra, Grèce
Villa 2 chambres
Municipality of Ierapetra, Grèce
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 102 m²
Nombre d'étages 1
A vendre Villa de 102 m2 sur l'île de Crète. La villa se compose de 2 chambres, salon avec c…
$522,765
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Villa 1 chambre dans Municipality of Ierapetra, Grèce
Villa 1 chambre
Municipality of Ierapetra, Grèce
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 170 m²
Sol 1/1
A vendre une villa en construction de 170m2 avec un terrain de 770m2. La villa est située da…
$1,24M
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Villa 6 chambres dans Makrigialos, Grèce
Villa 6 chambres
Makrigialos, Grèce
Chambres 6
Surface 200 m²
A vendre Villa de 200 m2 en Crète. Villa se compose de 6 chambres, 2 salons avec cuisine, 2 …
$1,42M
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Villa 1 chambre dans Municipality of Ierapetra, Grèce
Villa 1 chambre
Municipality of Ierapetra, Grèce
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 140 m²
Sol 1/1
A vendre une belle maisonnette front de mer de 140m2 située dans le sud-est de la Crète. La …
$1,86M
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Villa dans Koutsouras, Grèce
Villa
Koutsouras, Grèce
Surface 140 m²
A vendre une belle maisonnette front de mer de 140m2 située dans le sud-est de la Crète. La …
$1,89M
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Villa dans Makrigialos, Grèce
Villa
Makrigialos, Grèce
Surface 510 m²
A vendre un complexe en construction de 3 villas de 170m2 chacune sur un terrain de 2.000m2.…
$3,78M
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Villa dans Makrigialos, Grèce
Villa
Makrigialos, Grèce
Surface 400 m²
Deux villas luxueuses à vendre avec une superficie totale de 400 m2, y compris les sous-sols…
$2,53M
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Villa 4 chambres dans Municipality of Ierapetra, Grèce
Villa 4 chambres
Municipality of Ierapetra, Grèce
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 223 m²
Sol -2/3
A vendre Villa de 3 étages de 223 m2 sur l'île de Crète. Le sous-sol se compose d'un salon, …
$570,978
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Villa 4 chambres dans Municipality of Ierapetra, Grèce
Villa 4 chambres
Municipality of Ierapetra, Grèce
Chambres 4
Surface 216 m²
Villa à vendre à Makrigialos, Lasithi (Crète) Villa unique de 216 m2 dans un complexe de vil…
$602,161
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Villa 1 chambre dans Municipality of Ierapetra, Grèce
Villa 1 chambre
Municipality of Ierapetra, Grèce
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 142 m²
Sol 1/1
Deux belles villas situées à seulement 2000 mètres de la mer sont à vendre. Les propriétés s…
$866,276
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