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Mountain View Maisons de ville à vendre en Ierápetra, Grèce

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Maison de ville 4 chambres dans Makrigialos, Grèce
Maison de ville 4 chambres
Makrigialos, Grèce
Chambres 4
Surface 120 m²
A vendre maisonnette ancienne de 120 mètres carrés en Crète. La maisonnette a 2 niveaux. Rez…
$88,553
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Maison de ville 1 chambre dans Ierápetra, Grèce
Maison de ville 1 chambre
Ierápetra, Grèce
Chambres 1
Surface 29 m²
A vendre maisonnette de 29 mètres carrés en Crète. La maisonnette a 2 niveaux. Rez-de-chauss…
$113,348
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Maison de ville 1 chambre dans Ierápetra, Grèce
Maison de ville 1 chambre
Ierápetra, Grèce
Chambres 1
Surface 59 m²
Vente maisonnette de 59 mètres carrés en Crète. La maisonnette a 2 niveaux. Rez-de-chaussée …
$177,106
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AdriastarAdriastar
Maison de ville 2 chambres dans Kavousi, Grèce
Maison de ville 2 chambres
Kavousi, Grèce
Chambres 2
Surface 70 m²
A vendre maisonnette de 70 mètres carrés en Crète. La maisonnette a 2 niveaux. Rez-de-chauss…
$107,444
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Maison de ville 4 chambres dans Koutsouras, Grèce
Maison de ville 4 chambres
Koutsouras, Grèce
Chambres 4
Surface 223 m²
Vente maisonnette de 223 mètres carrés en Crète. La maisonnette a 3 niveaux. Semi-sous-sol s…
$578,547
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