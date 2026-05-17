Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Grèce
  3. Ierápetra
  4. Résidentiel
  5. Maison de ville

Maisons de ville à vendre en Ierápetra, Grèce

;
Maison de ville Supprimer
Tout effacer
12 propriétés total trouvé
Maison de ville 2 chambres dans Municipality of Ierapetra, Grèce
Maison de ville 2 chambres
Municipality of Ierapetra, Grèce
Chambres 2
Surface 75 m²
A vendre maisonnette de 75 mètres carrés en Crète. La maisonnette a 2 niveaux. Semi-sous-sol…
$183,010
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Grekodom Development
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Maison de ville 4 chambres dans Municipality of Ierapetra, Grèce
Maison de ville 4 chambres
Municipality of Ierapetra, Grèce
Chambres 4
Nombre de salles de bains 1
Surface 223 m²
Sol -1/3
A vendre maison de ville de 223 m2 sur l'île de Crète. La maison de ville est située sur 3 n…
$561,328
Laisser une demande
Maison de ville 4 chambres dans Makrigialos, Grèce
Maison de ville 4 chambres
Makrigialos, Grèce
Chambres 4
Surface 120 m²
A vendre maisonnette ancienne de 120 mètres carrés en Crète. La maisonnette a 2 niveaux. Rez…
$88,553
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Grekodom Development
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
AdriastarAdriastar
Maison de ville 1 chambre dans Ierápetra, Grèce
Maison de ville 1 chambre
Ierápetra, Grèce
Chambres 1
Surface 29 m²
A vendre maisonnette de 29 mètres carrés en Crète. La maisonnette a 2 niveaux. Rez-de-chauss…
$113,348
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Grekodom Development
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Maison de ville 2 chambres dans Municipality of Ierapetra, Grèce
Maison de ville 2 chambres
Municipality of Ierapetra, Grèce
Chambres 2
Surface 75 m²
A vendre maisonnette de 75 mètres carrés en Crète. La maisonnette a 2 niveaux. Semi-sous-sol…
$194,817
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Grekodom Development
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Maison de ville 1 chambre dans Ierápetra, Grèce
Maison de ville 1 chambre
Ierápetra, Grèce
Chambres 1
Surface 59 m²
Vente maisonnette de 59 mètres carrés en Crète. La maisonnette a 2 niveaux. Rez-de-chaussée …
$177,106
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Grekodom Development
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
GrekodomGrekodom
Maison de ville 2 chambres dans Municipality of Ierapetra, Grèce
Maison de ville 2 chambres
Municipality of Ierapetra, Grèce
Chambres 2
Surface 75 m²
A vendre maisonnette de 75 mètres carrés en Crète. La maisonnette a 2 niveaux. Semi-sous-sol…
$200,720
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Grekodom Development
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Maison de ville 2 chambres dans Kavousi, Grèce
Maison de ville 2 chambres
Kavousi, Grèce
Chambres 2
Surface 70 m²
A vendre maisonnette de 70 mètres carrés en Crète. La maisonnette a 2 niveaux. Rez-de-chauss…
$107,444
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Grekodom Development
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Maison de ville 4 chambres dans Koutsouras, Grèce
Maison de ville 4 chambres
Koutsouras, Grèce
Chambres 4
Surface 223 m²
Vente maisonnette de 223 mètres carrés en Crète. La maisonnette a 3 niveaux. Semi-sous-sol s…
$578,547
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Grekodom Development
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Maison de ville 1 chambre dans Municipality of Ierapetra, Grèce
Maison de ville 1 chambre
Municipality of Ierapetra, Grèce
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 59 m²
Nombre d'étages 1
Maison de ville à vendre de 59 m2 sur l'île de Crète. La maison de ville est située sur 2 ni…
$175,411
Laisser une demande
Maison de ville 2 chambres dans Municipality of Ierapetra, Grèce
Maison de ville 2 chambres
Municipality of Ierapetra, Grèce
Chambres 2
Surface 75 m²
A vendre maisonnette de 75 mètres carrés en Crète. La maisonnette a 2 niveaux. Semi-sous-sol…
$183,010
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Grekodom Development
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Maison de ville 2 chambres dans Municipality of Ierapetra, Grèce
Maison de ville 2 chambres
Municipality of Ierapetra, Grèce
Chambres 2
Surface 75 m²
A vendre maisonnette de 75 mètres carrés en Crète. La maisonnette a 2 niveaux. Semi-sous-sol…
$188,913
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Grekodom Development
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Realting.com
Aller